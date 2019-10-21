В то время, пока Зе-команда готовит наработки, призванные вернуть из-за рубежа соотечественников, в России разработали для этого большую программу.

Верхушка этого айсберга появилась недавно - "Страна" рассказывала, что в РФ автоматически признали носителями русского языка всех граждан Украины и Беларуси. Это дает им возможность быстрее получить паспорт РФ.

Но если копнуть глубже, речь идет о целом перечне действий, которые как раз сейчас готовятся.

Российские СМИ уже окрестили их "реформой гражданства" или "демографической реформой", поскольку в планах властей РФ указывается рост населения на два миллиона человек до 2024 года.

Для этого сделано несколько точечных нововведений и два больших.

Первое: Минтруд РФ утвердил перечень из 135 специальностей. Проработав по любой из них в России на протяжении одного года иностранный гражданин (независимо от того, паспорт какой страны у него есть сейчас) сможет подавать документы на паспорт.

Второе и самое интересное новшество кроется в документах, прикрепленных к законопроекту о бюджете на 2020-2022 годы. Так, Министерство экономического развития России предлагает исключить требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан.

Подробнее о возможных нововведениях читайте в нашем материале.

Отдельные льготы для получения гражданства России

Граждан Украины и Беларуси планируют признавать носителями русского языка без сдачи экзамена. Этот статус дает людям право получить гражданство в упрощенном порядке.

Однако такое послабление для соискателей гражданства РФ - не более, чем моральный бонус. Поскольку пакет документов для упрощения гражданства не изменился (как работает эта процедура и что для нее нужно "Страна" рассказывала здесь).

Также правительство России инициировало законопроект, по которому срок рассмотрения заявления на получение российского гражданства сокращается с шести до трех месяцев.

На самом деле паспорт за три месяца с момента подачи заявления на гражданство сейчас и так получают многие. Но планируется, что теперь срок ожидания сократится второе и для таких категорий:

супругов российских граждан,

у которых хотя бы один родитель проживает в России и имеет российское гражданство,

кто на данный момент живет в России по виду на жительство.

135 специальностей для получения гражданства России

Отдельно Минтруд России подготовил список профессий иностранцев, которые имеют "компетенции, востребованные российской экономикой".

Теперь иностранец, проработав по любой из приведенных ниже профессий на протяжении года, может подавать документы на гражданство РФ.

1. Агроинженер

2. Агроном

3. Агрохимик

4. Акушерка

5. Ведущий программы

6. Ветеринарно-санитарный врач

7. Ветеринарно-санитарный эксперт

8. Ветеринарный врач

9. Ветеринарный врач репродуктивной зоны

10. Ветеринарный врач-гинеколог

11. Ветеринарный врач-терапевт

12. Воспитатель

13. Врач здравпункта

14. Врач клинической лабораторной диагностики

15. Врач общей практики (семейный врач)

16. Врач общей практики (семейный врач)

17. Врач по паллиативной медицинской помощи

18. Врач приемного отделения

19. Врач скорой медицинской помощи

20. Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи

21. Врач-анестезиолог-реаниматолог

22. Врач-бактериолог

23. Врач-детский онколог

24. Врач-кардиоревматолог

25. Врач-лаборант

26. Врач-невролог

27. Врач-онколог

28. Врач-оториноларинголог

29. Врач-офтальмолог

30. Врач-педиатр

31. Врач-педиатр участковый

32. Врач-психиатр

33. Врач-психиатр детский

34. Врач-психиатр детский участковый

35. Врач-психиатр подростковый

36. Врач-психиатр подростковый участковый

37. Врач-психиатр участковый

38. Врач-психиатр-нарколог

39. Врач-специалист

40. Врач-статистик

41. Врач-стоматолог

42. Врач-терапевт

43. Врач-терапевт участковый

44. Врач-травматолог-ортопед

45. Врач-фтизиатр

46. Врач-фтизиатр участковый

47. Врач-хирург

48. Врач-эпизоотолог

49. Газосварщик

50. Гидромелиоратор

51. Главный инженер проекта

52. Главный металлург

53. Директор по экономике

54. Зоотехник

55. Инженер по автоматизированным системам управления производством

56. Инженер по внедрению новой техники и технологии

57. Инженер по горным работам

58. Инженер по добыче нефти и газа

59. Инженер по защите информации

60. Инженер по качеству

61. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике

62. Инженер по метрологии

63. Инженер по надзору за строительством

64. Инженер по наладке и испытаниям

65. Инженер по организации управления производством

66. Инженер по подготовке производства

67. Инженер по сварке

68. Инженер-конструктор

69. Инженер-проектировщик

70. Инженер-технолог

71. Инженер-электрик

72. Корреспондент

73. Мастер буровой

74. Математик

75. Медицинская сестра

76. Медицинская сестра процедурной

77. Медицинская сестра участковая

78. Медицинский лабораторный техник

79. Механизатор

80. Механик по буровым, горным работам

81. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

82. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

83. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

84. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

85. Монтажник технологических трубопроводов

86. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

87. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением

88. Операционная медицинская сестра

89. Провизор

90. Редактор

91. Рентгенолаборант

92. Рыбовод

93. Сборщик изделий электронной техники

94. Сборщик корпусов металлических судов

95. Сварщик арматурных сеток и каркасов

96. Слесарь по ремонту сельскохохяйственного оборудования

97. Слесарь по ремонту сельскохохяйственной техники

98. Слесарь по ремонту сельскохохяйственных машин

99. Слесарь по сборке металлоконструкций

100. Слесарь строительный

101. Слесарь-сборщик летательных аппаратов

102. Слесарь-судоремонтник

103. Специалист по технологии машиностроения

104. Станочник деревообрабатывающих станков

105. Станочник широкого профиля

106. Судокорпусник-ремонтник

107. Техник по бурению

108. Техник по наладке и испытаниям

109. Техник-картограф

110. Техник-технолог

111. Технолог пищевой и перерабатывающей промышленности

112. Технолог сельскохозяйственного производства

113. Токарь

114. Токарь-карусельщик

115. Токарь-расточник

116. Тракторист-комбайнер

117. Тракторист-машинист

118. Тракторист-механизатор

119. Трубопроводчик судовой

120. Учитель

121. Фармацевт

122. Фельдшер

123. Фельдшер скорой медицинской помощи

124. Фельдшер-лаборант

125. Фрезеровщик

126. Шлифовщик

127. Электрик участка

128. Электромонтажник по кабельным сетям

129. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

130. Электромонтажник судовой

131. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

132. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

133. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

134. Электрослесарь строительный

135. Энтомолог

Обращает на себя внимание большой список врачебных специальностей и учителей. То есть Россия как бы зазывает к себе людей этих профессий.

Сейчас в России действует программа "Земский доктор". Если врач переезжает в села и малые города страны, он может получить подъемные: младший медицинский персонал - 500 тысяч рублей (195 тысяч гривен), врач - миллион рублей (391 тысяча гривен). Приблизительно за эти деньги в сельской местности в России можно купить жилье.

С 2020 начинает действовать программа "Земский учитель". Она предусматривает выплаты для педагогов в размере миллиона рублей.

Ключевые условия для участия в программах - возраст специалиста должен быть не более 50 лет (для врачей) и не более 55 лет (для учителей). Человек должен будет заключить трудовой договор на срок не менее 5 лет.

Для врачей и учителей, которые отправятся в селах Дальнего Востока, Владимир Путин инициировал увеличение подъемных еще в два раза.

Гражданство России без отказа от своего

23 октября в предварительном графике работы Госдумы указано рассмотрение законопроекта о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

Министерство экономического развития РФ подготовило большой документ, который касается демографии. Он прилагается к бюджетному проекту.

Указывается, что внедрено для улучшения демографии: сниженная до 6% ипотека для семей с двумя и последующими детьми, бесплатное ЭКО для женщин до 39 лет неограниченное количество раз, субвенции на бесплатное лечение онкологических заболеваний, в том числе в частных клиниках и другое.

Часть документа посвящена тому, что Россия будет продолжать упрощать получение гражданства по ряду направлений. Отмечается, что особый акцент планируют делать на квалифицированных специалистах (их список приведен выше). И отдельной строкой идут высококвалифицированные кадры.

Отдельная позиция, которая ранее не декларировалась - "исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ".

Сейчас не отказываться от своего гражданства может всего несколько категорий граждан: жители "ЛДНР", украинцы - участники госпрограмм по получению гражданства РФ и граждане Таджикистана (это единственная страна, у которой с Россией есть соглашение о двойном гражданстве).

Также экономисты хотят, чтобы в стране оставались иностранцы, которые окончили российские вузы. Им будут помогать с легализацией. Тех иностранцев, кто в России учится сейчас, считают специалисты, мало. Их количество планируют увеличить за несколько лет до 425 тысяч человек.

Дополнительно отмечается, что государство поможет с документами тем, кто получил профобразование и окончил ведущие вузы стран СНГ и Балтии.

Интересно, что специалисты Минэкономразвития высказывают неудовлетворение госпрограммой по возвращению в Россию соотечественников.

Таковыми считаются:

• люди, которые родились на территории бывшей Российской империи и СССР;

• бывшие российские граждане, принявшие в свое время гражданство другого государства;

• иностранцы и лица без гражданства, прямые предки которых являлись гражданами СССР и раньше жили на территории современной Российской Федерации (поскольку СССР распался, им было присвоено гражданство одной из образовавшихся республик).

Сейчас этим гражданам региональные власти помогают найти работу и выплачивают подъемные - 240 тысяч рублей для заявителя (94 тысячи гривен) и 120 тысяч рублей (47 тысяч гривен) для каждого члена его семьи.

Жители "ДНР" и "ЛНР", которые получают гражданство в упрощенном порядке по указу Путина, в документе экономистов не упоминают. Но очевидно, что они будут каплей море. По последним данным, жители "республик" получили 35 тысяч паспортов. Всего же заявление подали 90 тысяч человек из Донбасса.

Описанный документ прошел согласование правительства и выльется в конкретные поправки и законопроекты.

"Двойное" гражданство в Украине

За годы правления Петра Порошенко (впрочем, как и до него) государство особо не занималась увеличением числа своих граждан.

Цифры говорят сами за себя. В 2018 году гражданами Украины стали всего одна тысяча иностранцев, тогда как прекратили украинское гражданство 5 637 человек. При этом нет точных данных, сколько людей просто уехали из страны - их число изменяют в миллионах.

Сейчас ситуацию решили поменять. Так, 15 октября в МИД Украины заявили, что занимаются разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба использовал именно эту формулировку - "двойное гражданство". А вот президент Владимир Зеленский был более острожен в формулировках.

В ходе 14-часового пресс-марафона Владимира Зеленского упомянул об этом дважды. Он сказал: "Речь шла об упрощении получении гражданства для этических украинцев".

А также: "Мы с [главой МИД] Пристайко уже почти проработали механизм, как этническим украинцам стать частично украинцами при условиями, что они останутся и гражданами своих стран. Но чтобы они и налоги тут оплачивали".

Разница между двойным и вторым гражданством в том, что первое - это соглашение между двумя странами (между Украиной и второй страной), а второе гражданство - односторонний документ, который может внедрить сама Украина.

Документ, который разрабатывает МИД Украины, на момент подготовки материала не опубликован. Однако предварительные прогнозы можно стоить уже сейчас. Если это будет документ, который просто поможет получить паспорт этническим украинцам, это не будет действенным. И вот почему.

Как указывалось выше, в России упрощенное гражданство по праву почвы работает уже много лет. И, как отмечает Минэкономразвития РФ, нынешняя помощь соотечественникам в поиске работы и размер подъемных - этого мало, чтобы люди вернулись. Нужно еще больше льгот и стимулов.

Без аналогичных моментов закон об упрощении получения гражданства в Украине сработает не на пользу стране.

Во-первых, украинский паспорт захотят получить жители бедных азиатских или африканских стран ради биометрического загранпаспорта, который поможет легально уехать в Европе, а потом на месте уже решать вопрос трудоустройства или же получения статуса беженца.

Во-вторых, гражданство иностранцы получат ради других корыстных интересов - например, чтобы купить в Украине землю (пока дело идет к тому, что первые годы землю смогут покупать только украинцы).