На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) в понедельник прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

"Прокурор САП в Антикоррупционном суде на очередном заседании огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 28 октября.

Фото: facebook.com

Напомним, 22 февраля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Сам Омелян отверг обвинения в свой адрес и заявил, что связывает преследование с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, он приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс - законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

Ранее "Страна" писала о том, что САП огласила обвинительный акт министру Омеляну и суд взял перерыв на три месяца.

Также мы сообщалли, что Омеляну "подсластили" отставку с поста министра надбавкой к зарплате размером с оклад.