В понедельник, 21 октября, семья бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений, внесла за него залог. Об этом со ссылкой на адвоката Гладковского Руслана Волынца сообщает "5 канал".

Отметим, что размер залога, назначенного Высшим антикоррупционным судом, - 10,6 миллионов гривен. Теперь, после его уплаты, экс-замсекретаря СНБО может выйти из СИЗО уже в понедельник, 21 октября.

Напомним, 18 и 19 октября Высший антикоррупционный суд проводил заседание по избранию меры пресечения Олегу Гладковскому. Прокуроры требовали арестовать его с правом внести залог в размере 100 миллионов гривен, однако сумму залога определили в 10 623 130 гривен.

В ВАКС пояснили, что залог, который определил для заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Высшего антикоррупционный суд соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Ранее мы сообщали, что Гладковского подозревают в декларировании недостоверной информации и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у корпорации "Богдан".