"Страна" публикует полный текст скандальной песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки в шоу "Квартал 95".

Горіла хата, палала,

В Лондоні жінка плакала.

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валєрія думає на Валеріча.

Люди вогонь побачили,

Допомагати почали, відра схопили, прийнялись

В огонь соляру плескати.

Що будем з горем цим робить,

Люди підняли гвалт і крик,

І почали робить шашлик.

Приїхало три слідака,

33 рятувальника, не запізнилася швидка,

Бо всім хотілось шашлика.

А тая хата все горить,

Як в Дельта-банку депозит, як в Надра-банку мій кредит,

По вісім долларов кредит.

У пісні цій мораль проста,

Хата сгоріла від стида.

Напомним, номер с песней о сожжении дома экс-главы НБУ в Гореничах под Киевом был обнародован 19 октября, накануне 55-летия Валерии Гонтаревой, которое она отмечала 20 октября.

Как сообщаллось, Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала 95" неприемлемым для цивилизованного общеста и не исключила, что его заказчиком мог быть Игорь Коломойский. В свою очередь Игорь Коломойский заявил, что ему номер очень понравился.

Также мы писали, что стала известна сумма, сколько заплатили хору Веревки за песню про Гонтареву.