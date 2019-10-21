Скандальная финальная песня 95 Квартала про Гонтареву. Появился полный текст песни
"Страна" публикует полный текст скандальной песни о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки в шоу "Квартал 95".
Горіла хата, палала,
В Лондоні жінка плакала.
Хата горить в Гореничах,
А в Лондоні Валєрія думає на Валеріча.
Люди вогонь побачили,
Допомагати почали, відра схопили, прийнялись
В огонь соляру плескати.
Що будем з горем цим робить,
Люди підняли гвалт і крик,
І почали робить шашлик.
Приїхало три слідака,
33 рятувальника, не запізнилася швидка,
Бо всім хотілось шашлика.
А тая хата все горить,
Як в Дельта-банку депозит, як в Надра-банку мій кредит,
По вісім долларов кредит.
У пісні цій мораль проста,
Хата сгоріла від стида.
Напомним, номер с песней о сожжении дома экс-главы НБУ в Гореничах под Киевом был обнародован 19 октября, накануне 55-летия Валерии Гонтаревой, которое она отмечала 20 октября.
Как сообщаллось, Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала 95" неприемлемым для цивилизованного общеста и не исключила, что его заказчиком мог быть Игорь Коломойский. В свою очередь Игорь Коломойский заявил, что ему номер очень понравился.
Также мы писали, что стала известна сумма, сколько заплатили хору Веревки за песню про Гонтареву.