Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-главу Киберполиции
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №765/2019 от 21 октября.
Скриншот: president.gov.ua
Сергей Демедюк. Фото: МВД
Отметим, что Демедюк с 2015 по 2019 годы был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский назначил Апаршина главой Департамента обороны в Офисе президента.
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