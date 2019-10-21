Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №765/2019 от 21 октября.

Скриншот: president.gov.ua

Сергей Демедюк. Фото: МВД

Отметим, что Демедюк с 2015 по 2019 годы был начальником департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский назначил Апаршина главой Департамента обороны в Офисе президента.

Также мы сообщали, что назначен глава нового Департамента ГПУ, который займется расследованием пыток людей.