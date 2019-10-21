Хор имени Веревки получил 30 тысяч гривен за участие в номере студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. Об этом сообщает "24 канал".

По словам гендиректора и художественного руководителя хора имени Веревки Зеновия Коринца, идея самого номера принадлежала режиссерам студии "Квартал 95", которые и уговорили его принять решение поучаствовать в скандальном номере.

"Это был стеб ... Они позвонили, пришли. Я не согласился сначала с тем текстом. Но мне возразили: здесь ничего такого нет, мы только то и делаем, что над всеми шутим. У нас такая программа, вы ничего такого не думайте. Мы стебемся над всеми - и над президентом, и над другими". Меня просто убедили, и мы как-то не восприняли это всерьез. И мы с режиссером, кстати, спорили: что текст неприличный - как можно стебаться, если у человека что-то сгорело? .. Я, знаете, наверное, до конца не подумал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Мне очень-очень неудобно", - сказал Коринец в комментарии "Укринформу".

При этом руководитель хора уточняет, что коллектив хора вовсе не хотел принимать участия в номере "Квартала 95".

"Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии", - сказал Коринец в комментарии "Украинской правде".

По словам руководителя хора, он никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском, а с "Кварталом 95" они работали раньше.

"В концерте "95 Квартала" мы впервые. Мы на Майдане с ними работали, на стадионе, где звучали проукраинские вещи. Мы столько позитива вносим во все проукраинское. Не только в государственных мероприятиях участвуем... И, наконец, в этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться?" - сказал Коринец.

За участие в номере хор получил 30 тысяч гривен. Хор часто работает по подобным контрактам. Теперь Коринец с сожалением отмечает, что не исключены митинги на концертах коллектива из-за скандального номера. Такой острой реакции на выступление он не ожидал.

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

А вот олигарху Игорю Коломойскому, напротив, песня очень понравилась.