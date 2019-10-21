Известная советская и российская актриса 84-летняя актриса Валентина Талызина, сыгравшая в "Иронии судьбы или с легким паром", действительно попала в больницу, однако не из-за микроинсульта, а из-за болей в ноге. Об этом рассказала ее дочь Ксения Хаирова телеканалу "360".

Ксения Хаирова подтвердила, что ее мать Валентина Талызина находится в больнице, однако ишемической атаки у нее не было.

"Ну ничего, нормально. Но у нее там просто нога, коленка болит", - сказала Хаирова.

Отметим, что о госпитализации Талызиной стало известно 21 октября.

Напомним, недавно одну из самых красивых актрис советского кино - 68-летнюю Наталью Белохвостикову - срочно прооперировали в Москве.

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