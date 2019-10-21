Лоукостер Wizz Air отказал в посадке на самолет из Франкфурта в Киев десяти юным спортсменам-боксерам и другим пассажирам, поскольку компания продала на этот рейс слишком много билетов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила супруга одного из тренеров украинской спортивной команды Оксана Сова.

"Сборной команде боксеров городов Украины из 10 человек, половина которых несовершеннолетние дети, отказали в посадке в самолет. Дети возвращались из Франкфурта (Германия) в Киев (Украина). Причина проста. Как сказали работники аэропорта, которые созванивались с авиалинией и пытались по-человечески помочь, что они (WizzAir) продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В итоге пострадавших более 30 человек, которые остались в чужой стране на произвол судьбы", - написала в соцсети Оксана Сова.

Также в сообщении говорится, что украинскую команду просто не пустили в самолет, хотя все спортсмены прошли регистрацию. При этом авиаперевозчик Wizz Air не предлагал ни талоны на питание, ни ночевку, ни даже возмещение стоимости билетов.

"Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой", - написала Сова. Она так же добавила, что среди пострадавших были граждане США, которые сразу получили компенсацию от Wizz Air, а вот украинцам было отказано.

"Туристам из США сразу возместили за билеты, увидев их штатовские паспорта и видимо побоявшись, что те сразу пойдут в суд. Когда в порядке очереди (после американцев) подошли украинцы, то после предоставления украинского паспорта, нашим отказали в возмещении", - написала в соцсети Сова.

Фото: facebook.com

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