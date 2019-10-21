Государственная служба по труду теперь будет координироваться министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее деятельность Гоструда координировалась министром социальной политики.

На заседании правительства 20 октября было принято решение, что деятельность Государственной службы по труду будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

На это министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет отметил, что данное решение "имеет смысл, учитывая, что одной из задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти".

Также мы писали, что Кабмин недавно снова разрешил Гоструда проводить проверки предпринимателей.