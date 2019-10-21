Президент Украины не должен встречаться с людьми с такой репутацией, как у миллиардера Игоря Коломойского. Такакое мнение высказал американский профессор и авторитетный специалист по Восточной Европе Андрес Аслунд в интервью изданию "Новое время", комментируя недавнюю встречу Владимира Зеленского с олигархом.

"Меня очень смущает фигура Игоря Коломойского и его встреча с президентом Зеленским. На мой взгляд, президент вообще не должен встречаться с человеком, у которого такая репутация", - считает Аслунд.

"Но он это делает, и возникает вопрос: почему? Президент настолько слабый, что не может в этой встрече отказать? Или он не понимает намерения Коломойского? Все знают, кто такой Коломойский", - заявил он.

Напомним, встреча Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским произошла в начале сентября.

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