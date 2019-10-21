В понедельник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский в первый день рабочего визита в Японию встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнания незаконной аннексии Крыма, сохранение санкций против России", - сказал Зеленский во время встречи.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за финансовую помощь Украине. Также президент подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

Скриншот: Twitter/ Офіс Президента

Фото: president.gov.ua

Напомним, Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии в компании жены, которая выбрала дорожный наряд с намеком на восточный стиль.

Также мы писали, что президент Украины Зеленский пребывает в Японии с визитом 21 - 24 октября.