Зеленский встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
В понедельник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский в первый день рабочего визита в Японию встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнания незаконной аннексии Крыма, сохранение санкций против России", - сказал Зеленский во время встречи.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за финансовую помощь Украине. Также президент подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.
Скриншот: Twitter/ Офіс Президента
Фото: president.gov.ua
Напомним, Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии в компании жены, которая выбрала дорожный наряд с намеком на восточный стиль.
Также мы писали, что президент Украины Зеленский пребывает в Японии с визитом 21 - 24 октября.