В Запорожье 30-летняя женщина набросилась с ножом на своих троих маленьких детей и нанесла им ранения. После этого мать попыталась наложить на себя руки. Об этом сообщается на сайте Запорожского ГУНП.

Уточняется, что в полицию информация о ЧП в доме на улице Сикорского поступила в воскресенье, 20 октября, в 21:42.

На место происшествия прибыло руководство ГУНП, сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа, врачи. Установлено, что женщина, 1989 года рождения, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Ее дети находятся в больнице.

Действия матери квалифицированы как покушение на убийство. В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства нанесения ножевых ранений несовершеннолетним.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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