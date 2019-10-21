Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая в культовой комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы или с легким паром" была срочно госпитализирована в московскую больницу из-за приступа микроинсульта. Об этом сообщает "Пятый канал".

Лия Ахеджакова и Валентина Талызина в фильме "Ирония судьбы...", фото: Мосфильм

В настоящее время жизни 84-летней актрисы ничего не угрожает, опасность миновала. Однако медики заявили, что ей необходимо полноценное восстановление в реабилитационном центре. Врачи так же оценивают ее состояние как средней тяжести.

Валентина Талызина известна своими актерскими раьботами в таких фильмах как "Дульсинея Тобосская", "О бедном гусаре замолвите слово", "Кольца Альманзора", "Старики-разбойники", "Штормовое предупреждение" и многих других.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что одну из самых красивых актрис советского кино срочно прооперировали в Москве.

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