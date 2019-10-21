Последний выпуск "Вечернего квартала" получился скандальным. Юмористы "Квартал 95" показали пародийную песню про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В шоу-постановке участвовал национальный хор им. Григория Веревки. Пользователи соцсетей раскритиковали выступление, а юмор назвали недопустимым.

Видео позже появилось на YouTube-канале студии "Квартал 95" после того, как передачу показали в прямом эфире 19 октября, накануне 55-летия Гонтаревой. Ведущий Степан Казанин пояснил подоплеку сатирического номера широким резонансом в обществе, мол "событие так широко обсуждалось, что о нем стали слагать даже песни".

Центральным участником постановки является Евгений Кошевой (он солирует хором в образе Евгена Шнурка). После этого на сцене появляются участницы хора Веревки в вышиванках и венках.

Слова песни:

Горіла хата, палала,

В Лондоні жінка плакала.

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валєрія думає на Валеріча.

Люди вогонь побачили,

Допомагати почали, відра схопили, прийнялись

В огонь соляру плескати.

Що будем з горем цим робить,

Люди підняли гвалт і крик,

І почали робить шашлик.

Приїхало три слідака,

33 рятувальника, не запізнилася швидка,

Бо всім хотілось шашлика.

А тая хата все горить,

Як в Дельта-банку депозит, як в Надра-банку мій кредит.

По вісім долларов кредит.

У пісні цій мораль проста,

Хата сгоріла від стида.

Солисты хора Веревки каждый раз открывают и закрывают сессию Верховной Рады, исполняя государственный гимн.

После разгоревшегося скандала бывший первый вице-спикер, а ныне сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко призвала больше не привлекать хор, прекратить его финансирование, а участников коллектива она назвала "лабухами без чести и совести".

Министр культуры Украины Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал о том, что испытал стыд и извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за выступление хора Веревки на телешоу.

По словам самой Валерии Гонтаревой, номер "кварталовцев" неприемлемый для цивилизованного общества. Она допустила, что выступление мог заказать олигарх Игорь Коломойский.

Коломойский в свою очередь оценил юмор положительно: "Браво!". О моральном аспекте он сказал, что мол у Гонтаревой сгорело не последнее имущество. Также он ответил, что не принимает участие в создании контента юмористов, а совпадение выступления с юбилеем Гонтаревой назвал случайностью.