Вчера на концерте "95 квартала" разразился скандал: комедианты спели песню, которая "обстебывает" поджог дома Валерии Гонтаревой, который произошел в сентябре.

Характерно, что прозвучала эта композиция накануне дня рождения экс-главы Нацбанка, которая вчера отметила свое 55-летие.

Это послужило поводом для новой атаки "порохоботов" на Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на "Квартал". К ней присоединились также противники олигарха в правительстве.

Скандальности делу добавило участие в номере государственного хора имени Веревки. "Страна" разбиралась в последствиях скандала, которые могут получить довольно неожиданный оборот.

Что произошло на концерте "Квартала"

Ведущий шоу Степан Казанин назвал поджог дома "ярким событием".

Песню "Горіла хата" исполнил Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Григория Веревки.

Кошевой назвал этот стиль "зажигальным фолком". Сама песня звучала на мотив известной народной мелодии. Вот ее текст:

Горіла хата, палала,

В Лондоні жінка плакала.

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валєрія думає на Валеріча.

Люди вогонь побачили,

Допомагати почали, відра схопили, прийнялись

В огонь соляру плескати.

Що будем з горем цим робить,

Люди підняли гвалт і крик,

І почали робить шашлик.

Приїхало три слідака,

33 рятувальника, не запізнилася швидка,

Бо всім хотілось шашлика.

А тая хата все горить,

Як в Дельта-банку депозит, як в Надра-банку мій кредит,

По вісім долларов кредит.

У пісні цій мораль проста,

Хата сгоріла від стида.

Красной нитью сквозь все произведение проходит мысль, что произошедшее - справедливая расплата для Гонтаревой за все то зло, что она сделала сделала для украинского народа (обрушение курса гривны, сгоревшие деньги в банках и т.д.).

После выхода песни "Квартал" начали критиковать в соцсетях - основном сторонники Гонтаревой и Петра Порошенко. Они обвиняли Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на "Квартал", в травле экс-главы НБУ за национализацию "Приватбанка".

Многим - в том числе и тем, кто против Гонтаревой - не понравилось, что песня одобряет такие вещи как линчевание бывших чиновников, а также их имущества.

Ну, и дополнительный скандальный фактор - участие в политических разборках национального хора Веревки, который исполняет гимн Украины.

"Мы просто повелись". Что говорят в хоре Веревки

Сам ансамбль утверждает, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала".

"Это был стеб ... Они позвонили, пришли. Я не согласился сначала с тем текстом. Но мне возразили: здесь ничего такого нет, мы только то и делаем, что над всеми шутим. У нас такая программа, вы ничего такого не думайте. Мы стебемся над всеми - и над президентом, и над другими". Меня просто убедили, и мы как-то не восприняли это всерьез. И мы с режиссером, кстати, спорили: что текст неприличный - как можно стебаться, если у человека что-то сгорело? .. Я, знаете, наверное, до конца не подумал. И мы попали в нехорошую ситуацию. Мне очень-очень неудобно ", - сказал Коринец, пишет Укринформ.

Он рассказал, что это впервые артисты хора были приглашены к участию в выступлении "95 Квартала", предложение поступило неделю назад.

"В концерте "95 Квартала" мы впервые. Мы на Майдане с ними работали, на стадионе, где звучали проукраинские вещи. Мы столько позитива вносим во все проукраинское. Не только в государственных мероприятиях участвуем ... И, наконец, в этой песне ничего антиукраинского не было. Но это неприятный стеб над человеком. Я здесь согласен. Со всеми в этом согласен. Мы просто повелись. Я не подумал. Что здесь оправдываться? .. Это решение принимал я, а не коллектив", - отметил гендиректор.

Коринец также добавил, что не ожидал такой острой реакции, "что это так неприятно откликнется", и весь интернет об этом заговорит: "Мне неприятно. И тогда было неприятно, потому что, честно, коллектив тоже не хотел это петь. Не хотел этого делать. К сожалению, такое произошло..."

"Квартал", по словам Коринца, заплатил им 30 тысяч гривен за выступление.

Реакции "Валерии и Валерьича"

Шоу прокомментировали Игорь Коломойский и сама Валерия Гонтарева - собственно, герои песни "Горіла хата".

Олигарх сказал "Браво" и назвал фразу, которая его наиболее зацепила. "По поводу того (понравилось - Ред.), что "сгорела от стыда", - объяснил Коломойский.

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил отрицательно. "Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" - отметил он.

На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" начнет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил уклончиво.

"Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой - Ред.). Манипуляциями только не занимайтесь", - добавил бизнесмен.

Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он в ее день рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой, слишком много ей чести", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

Гонтарева же была менее многословна.

"Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - заявила экс-глава НБУ, добавив, что о номере "Квартала 95" узнала от друзей.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этой песни олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

"В цинизме "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила бывшая глава НБУ.

"Простите" и "выдающийся реформатор". Реакция власти

Перед Гонтаревой извинился гуманитарный министр Владимир Бородянский. Он заявил, что ему стыдно за участией национального хора в шоу "Квартала".

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал Бородянский в Facebook.

Более многословен был министр экономики Тимофей Милованов. Он заявил, что такой вокализ вредит национальным интересам Украины и даже ухудшает инвестклимат.

По его мнению, "большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора". То есть по сути министр правительства, назначенного "Слугой народа" и Зеленским, начал защищать финансовую политику времен Порошенко.

При котором, напомним, курс гривны обвалился более, чем втрое и поставил мировой антирекорд по скорости падения. Что вызвало многократный рост цен по всем импортным товарам.

Однако Милованов считает, что благодаря Гонтаревой в Украине обеспечена "низкая инфляция".

"Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня", - считает министр экономики.

Он также объяснил, как видят ситуацию "внешние наблюдатели" - по его мнению, они хотят убедиться, что на власть не влияет Игорь Коломойский.

"Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - написал Тимофей Милованов.

Отметим, что Тимоофей Милованов принадлежит к тому крылу правительства, которое ориентируется на западные структуры и противостои влиянию Коломойского.

Последвия "сгоревшей хаты"

Жестокий троллинг от "Квартала" - кем бы он ни был задуман - уже показывает ряд важных последствий, о которых "Страна" рассказывала утром на своем Telegram-канале.

"Игорь Валерьевич может быть доволен развернувшемся скандалом, так как он решает сразу две важные для него задачи.

1. Показывает ещё раз зависимость от него Зе и Квартала (какова она на самом деле - другой вопрос, важно, что многие думают, что эту песню чуть ли не лично Коломойский заказал). А если есть зависимость, значит через Коломойского можно и дальше решать вопросы.

2. Дискредитирует в глазах столичной тусовки конкретно Евгения Кошевого, который рассматривается в Зе-команде как альтернативный Александру Ткаченко кандидат на пост мэра Киева от Слуги народа.

Реакция соцсетей

"Порохоботы" начали еще вчера и продолжили сегодня критиковать "Квартал" и хор Веревки.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев призвал атаковать аккаунты хора в соцсетях и минусовать им рейтинг.

"Я раньше не просил о подобном, но терпение лопнуло. Кто видел это отвратительное выступление хора имени Веревки с 95 кварталом и чувствует то же:



1) Зайдите на страницу Национального хора имени Веревки и ... можете не сдерживаться в выражениях.



2) 21 ноября хор Веревки выступает во Дворце Украина. Они должны запомнить этот концерт.



3) полностью поддерживаю инициативу Iryna Gerashchenko отказаться от приглашения хора Веревки на исполнение гимна Украины во время открытия / закрытия сессий ВР. Они тем ртом не имеют морального права петь гимн.



Извините за резкость, но вы сегодня видели наглядный пример, как за один позорный прогиб под Коломойского потерять столетнюю репутацию".

"Теперь мы знаем курс обмена сребреников к гривне", - пишет экс-советник Порошенко Юрий Бирюков, говоря о гонораре в 30 тысяч гривен для хора Веревки.

В то же время в Сети напомнили сторонникам президента, что они одобряли призывы к насилию, когда оно касалось оппонентов Порошенко или, к примеру, "колорадов" из Донбасса или Одессы.

"Петины моралфажники воют, что, мол, зазря так ужасно девочку обидели, да ещё и в её ДР, напомнили про сгоревший пустой охотничий домик. Согласна, неприятно. И даже несколько цинично. Практически в стиле чёрного юмора карикатуристов Шарли Эбдо, но до них им ещё оооочень далеко. Только вот не вам, говноедам, об этом судить. Право потеряли, когда громко аплодировали ролику, где Зеленского грузовик сбивает", - пишет в Facebook Екатерина Золотарева.

Журналист Макс Назаров интересует, а стыдно ли министру Бородянскому за оскорбления его предшественником жителей Донбасса.

"Владимир Бородянский, будут ли извинения за разжигание ненависти к артистам на национальном отборе на Евровидение, которое организовал СТБ?

Будут ли извинения за слова Вашего предшественника о генетически неправильном Донбассе?

Очень хотим знать".

Блогер Юлия Колтак напомнила, что возмущаются шуткой о Гонтаревой те, кто смеялся шуткам о "шашлыке" в одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

"Заметила, что в большинстве своём возмутились шуткой Квартала о Гонтаревой те, кто ржал с "шуток" про "шашлык в доме профсоюзов" в Одессе, те, кому было смешно, когда один из нардепов называл жителей Луганской области "тарганами" или ржали с шуток того же Квартала про донецких детей, которые сидят в подвалах вместо того, чтоб ходить в школу и с много другого. А тут: "Ой лишенько, Гонтареву образили". Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. А то от ваших "зрада, дно, сором" в ленте - уже тошнит.

По поводу шутки: лично мне было не смешно, просто - никак. Но зрадой этот номер тоже не считаю. Гонтарева смеялась над нами 4 года, например, и всем было ок".

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что хор Веревки подставили в разборках Коломойского и Гонтаревой.

"По песне про Гонтареву. Если б ее спел хор обманутых вкладчиков под окнами у самой Гонтаревой в Лондоне - это был бы блестящий акт гражданского протеста и многие бы, уверен, его поддержали.

А когда это поёт проект Зеленского Квартал, который только ленивый не связывает с Коломойским, это тупо подстава.

И выглядит как элемент мелочных разборок между двумя некогда подельниками (Гонтаревой и Коломойским), которые вместе зарабатывали на банковской системе в 2014-2015 годах".