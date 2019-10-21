В Киевской школе педофил напал на первоклассника в туалете. Об этом на своей странице в соцсети сообщила блогер Анастасия Григорук.

Автор поста уточнила, что пострадавший малыш - ее брат, а инцидент произошел в столичной школе №123 в Подольском районе Киева. При этом администрация учебного заведения просила не поднимать шум по поводу инцидента.

"Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полезла к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить м@дака по рукам и убежать.

Прикол в том, что сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали "не фантазировать, не сгущать краски и не придавать это огласке", - говорится в сообщении.

Также Анастасия Григорук опубликовала скрин с камеры наблюдения с изображением злоумышленника, который, по ее словам, уже успел "отметиться" и в другой школе.

"При просмотре камер получилось опознать. Более того, оказалось, что вчера он "отметился" еще в одной школе. Правда, там учителя более сообразительные. Они смогли поймать его, но пока ждали полицию - мразь сбежала", - возмущается блогер.

Фото: facebook.com

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