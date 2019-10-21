Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) приводит новые данные о случаях агрессии против журналистов. Так в Украине за 9 месяцев этого года зафиксировано 55 таких случаев.

В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 атак, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инцидента. Всего за 9 месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов.

Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Одним из самых дерзких и резонансных стало нападение в июле на пресс-центр ИА "Укринформ", в результате которого 5 работников информагентства обращались за медицинской помощью, а из строя было выведено дорогое оборудование.

Это произошло 30 июля, во время пресс-конференции в "Укринформе", на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах. Тогда молодые люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Перед этим они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали акустическую конференц-систему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер. Кроме того напали и на работников агентства.

"Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр, - рассказывает в комментарии НСЖУ пострадавший сотрудник "Укринформа" Павел Негрей. - На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь я не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове...".

В августе в Чернигове неизвестные напали на местного журналиста, члена НСЖУ, блогера Игоря Стаха. Происшествие случилось недалеко от дома журналиста. Двое мужчин набросились со спины и жестоко избили блогера: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием о деятельности одного из местных политиков.

30 сентября после нападения одного из "героев" видеосюжета в больнице оказался оператор 7 телеканала Одессы, Андрей Кульба. Инцидент произошел, когда съемочная группа приехала на съемку сюжета о семейном конфликте, разгоревшемся между супругами в одном из частных домов. Отец семейства схватил газовый баллончик и брызнул из него в лицо Андрею. Пострадавшего доставили в ожоговый отдел местной больницы, где установили, что Андрей получил ожоги обеих предплечий, пострадали шея, лицо и глаза.

"Андрей чудом не остался без зрения - если бы не очки, то неизвестно чем бы все закончилось", - рассказал в комментарии НСЖУ гендиректор 7 канала Михаил Малышев и подчеркивает, что нападение на телеканале расценивают как препятствование журналистской деятельности.

"На фоне атмосферы вражды к медиа и журналистам, которой переполнены соцсети, физические атаки транслируют очевидный сигнал - профессия журналиста опасна, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Чтобы защитить право работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативное расследования атак и надлежащее наказание для нападавших. Но пока, только регулярно получаем новости не о справедливости, а о нападениях".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." проводят совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.