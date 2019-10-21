Над Украиной висит огромное облако угарного газа, аналогов которому нет в Европе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Windy, который анализирует движение воздушных масс по всему миру.

"Страна" разбиралась, что происходит с воздухом в Киеве и Украине.

От Днепра до Костромы

В понедельник, 21 октября, облако монооксида углерода или СО по состоянию на 9 часов утра 21 октября затронуло Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.

Газовый "циклон" имеет продолжение на север, затрагивая Беларусь и Россию, вплоть до Московской и Костромской области.

Аналогов такому облаку в Европе нет. На мировой же карте нечто сопоставимое видно только на территории Китая и на атлантическом побережье США.

Отметим, что данные по СО меняются в зависимости от времени суток, наибольшая концентрация наблюдается в утренний час-пик. При этом заметно, что над Украиной и Россией очаги угарного газа даже глубокой ночью все равно наиболее масштабные.

Вот, например, картина по состоянию на два часа ночи 21 октября:

Что происходит с воздухом в Киеве

Еще 15 октября приложение по изучения атмосферы SaveEcoBot показывало, что индекс качества воздуха в столице приблизился к негативным показателям в нескольких районах - на левом берегу, возле Святошино, в Голосеевском районе.

Спустя сутки цифры, свидетельствующие об опасном уровне загрязнения мелкодисперсной пылью, отмечались уже в большинстве районов столицы.

На выходных, 19-20 октября, ситуация не стала лучше. 19 октября, по данным ресурса AirVisual, индекс загрязнения в Киеве превысил 160 единиц при норме 0-50.

Особенно тяжелой ситуация была, судя по цифрам, в районе Академгородка, Нивок, Минского массива, Позняков, возле станции метро Харьковская, на бульваре Перова, в районе Майдана, на улицах Урловская и Регенарторная на левом берегу. Показатели были от 151 до 184 единиц.

А вот данные этой онлайн-платформы по состоянию на 13:00 21 октября. Самое сильное превышение по Киеву фиксируют на улице Регенераторной (160), на проспекте Науки (158), на улице Урловской (157). Также высокая концентрация на улице Ревуцкого (144), в районе Святошино (142).

Что говорят власти

Пока официальная причина "газового циклона" неизвестна. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что не владеет информацией о повышенном уровне угарного газа в воздухе Украины, идет проверка.

"По поводу аномального CO2: мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК – предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - сказал Алексей Гончарук.

"Мы этот сигнал заметили, мы сейчас пытаемся дать ему оценку: из чего они исходили, почему именно так. Официального подтверждения и официальных данных, которые бы давали мне основания считать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет сейчас. Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают, или рисунки были неправильно интерпретированы .Мы вскоре выйдем с коммуникацией по этому поводу", - сказал Гончарук.

По его словам, после того, как информация о повышенном уровне угарного газа в воздухе появилась в интернете, началось разбирательство, что эти картинки на самом деле значат.

А в КГГА сегодня сообщили, что в Киеве может ухудшится качество воздуха из-за пожара в Обуховском районе.

"В селе Романков (Обуховский район) горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева. На место направлены "Киевский лабораторный центр МОЗ Украины" и лабораторию КАРС "Киевская служба спасения" для проведения замеров" - сообщили в пресс-службе.

Мнения экспертов

Олег Попенко "Глава Комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры экологии благоустройства общественной рады при КМДА"



Олег Попенко в комментарии "Стране" рассказывает, что явление это сезонное, но в этом году особенно большие показатели уровня СО.



"Это комплексная проблема. В первую очередь нужно обратить внимание на погодные условия, это антициклон, отсутствие ветра, из-за этого фактически произошло накопление вредных веществ в атмосфере. Проще говоря, из-за отсутствия ветра угарные газы не рассеиваются.



Причиной такого накопления угарных газов – это период массового сожжения всего, что остается у крестьян, фермеров. Если выехать из Киева в Харьков вы увидите массовые сожжения полей вместо того, чтобы их убирать.

Вторая проблема. На протяжении двух месяцев в Киевской области массово горят торфяники. Если сложить все это в комплексе, получится что над Украиной стоит огромный тяжелый смог.



В сети интернет вы можете найти множество фото и видео того, как люди сжигают листья. Если посмотреть, что только происходит на Осокорках, где находиться несколько тысяч домов, все Осокорки в дыму.



Проблема в том, что в Украине отсутствует какая-либо экологическая политика. Ранее многие украинские села были газифицированы, сейчас люди в селах отказываются от газа, все покупают себе твердотопливные котлы, и теперь все они дымят, котлы, которые они устанавливают далеко не современные".



Александр Соколенко эколог



Алексей Соколенко говорит, что отсутствие контроля и ответственности за сжиганием листвы, полей, приводит к сезонному возрастанию уровня СО в атмосфере.

"Нет ответственности, человек будет нарушать. Такие сезонные пожары вызваны безнаказанностью людей, которые что-то сжигают.



Механизм решения этой проблемы достаточно простой, но его не используют. С одной стороны, нужно пересмотреть законодательство и увеличить штрафы за сжигание листвы и нарушение административных статьей в разделе экологии. Это не должны быть три-пять необлагаемых минимумов доходов граждан, это должны быть серьезные штрафы, чтобы, если человека оштрафовали, то он бежал и брал кредит, чтобы оплатить этот штраф.



Второе. Это необратимость наказания. Не должно не быть законодательства и статьи административного кодекса, за которой не могут сложить протокол. Если сейчас вызвать полицию, из-за того, что кто-то жжет листья, полиция не приедет. Если вы ее пять раз вызовете, полиция не приедет. Полиция на такие заявления вообще не реагирует. Инспекция по экологии тоже не работает, ее уже года два обещают реорганизовать, улучшить, но ничего не изменилось. Когда люди будут знать и видеть прецеденты, что людей штрафуют за сжигание листьев, то люди будут знать, что жечь костры не нужно" - рассказал Александр Соколенко. Также он ответил на вопрос, что же делать с листьями, если жечь их нельзя.



"С листьями ничего не нужно делать. Листья — это проблема которой не существует. Если это частный участок, листья вообще можно не трогать. Там, где листья упали, там они пусть и лежат. Листья перегнивают за полтора два месяца и выполняют функцию удобрения для земли. Если говорить о городах, например Киеве, то здесь нелепая система. Все листья в парках и скверах убирают и вывозят на свалки, тратя при это огромные деньги. С годами из-за этого происходит обеднение грунтов. Если десятками лет из-под дерева вывозить листья, дерево просто высохнет, под ним останется глина и песок, поскольку грунт создается от перегнивания растительных остатков. Листья нужно сгребать под деревья на небольшие кучи, и они должны перегнивать. Это приведет к экономии денег на вывозе и поможет аккумулировать влагу вокруг деревьев".

Что пишут в соцсетях

Украинцы в соцсетях пишут, что ощутили появление облака на своем здоровье и выдвигают версии, откуда оно могло взяться и почему его концентрация почти такая же, как над промышленными районами Китая и США.

Так, киевский бизнесмен Гарик Корогодский написал, что второй месяц в Киеве слезы из глаз и дерет горло.

"Скажите торф будет гореть вечно? Второй месяц слезы из глаз и дерет горло, раньше это длилось несколько дней пару раз на год, а теперь п@ц п@цовский" - написал он.

В комментариях пользователи пишут, что запах гари слышен на Академгородке, Оболони, на Шулявке, на Русановке - то есть практически по всему Киеву.

Глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко обнародовал фото, на котором виден дым от того, что дачники на Осокорках жгут листья и так происходит по всей стране.

Но не все верят в то, что проблему вызвало сжигание листьев. СЕО GT Energy Евгений Сойкин написал в Facebook, что распространение угарного газа фактически останавливается на границе Киевской и Житомирской областей.

"У нас что, от Житомира до Львова листья и стерню не жгут? Кроме того, отсутствие чрезмерного загрязнения над Одессой и Львовом нивелирует гипотезу о том, что это может быть следствие концентрации автомобилей. Похоже, какие-то другие серьезные источники проблемы, или пока не установлено, или которые замалчиваются..." - предположил он.

Киевляне часто жалуются на качество воздуха, последние такие жалобы поступали с начала сентября. Дым окутал Левый берег Киева, жители Позняков предполагали, что произошел выброс с мусоросжигательного завода "Энергия", в КГГА сообщили, что загорелся торф.

Спустя неделю в Дарницком и Днепровском районах Киева пожаловались на дым по ночам с запахами фекалий и жженого пластика.

В ближайшие дни не полегчает

Синоптик Наталья Диденко написала, что не специалист, но СО образуется в результате неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях и отапливаемых приборах, работающих на угле или на других видах природного топлива, то есть не совсем от сжигания листьев или мусора, но не исключено, что и из-за костров, ведь при сжигании одной тонны растений в воздух выделяется до 9 кг микрочастиц дыма, куда входит угарный газ.

Что до "зависания" облака, то она написала, что над Украиной возможна такая концентрация вредных дымов и выбросов, из-за установившейся погоды - слабый ветер, практически штиль, а утренний туман только усугубляет это. Причем в ближайшее время перемены погоды не ожидается.

Также говоря о масштабах сжигания листьев в Украине, она добавила, что в Киеве живет возле частного сектора и уже долгое время проветрить квартиру проблематично из-за постоянного дыма в воздухе.

Чем опасен угарный газ

СО или монооксид углерода - бесцветный и чрезвычайно токсичный газ без запаха. То что называют "запахом гари", которая сопровождает угарный газ - на самом деле следствие сгорания органических примесей. В воздухе на сегодня основной источник СО - выхлопы автомобилей.

СО может вызвать отравление или даже привести к смерти, поскольку провоцирует кислородное голодание клеток. Признаки отравления: головокружение, тошнота, шум в ушах, учащенное сердцебиение, одышка, мерцание в глазах, сладость. В тяжелых случаях - судороги, потеря сознания, кома. Кстати, курение сигарет - это микро-отравление угарным газом, поэтому иногда могут присутствовать слабовыраженные его симптомы - головокружение, тошнота.

При содержании угарного газа от 100 единиц, что фиксируется в Киеве, может снижаться скорость реакции,у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями при физической нагрузке может ощущаться боль в груди. При содержании 220 единиц может наблюдаться головная боль, одышка. Это может быть опасно для сердечников, беременных. Превышение концентрации в 600 единиц вызывает дрожь в руках, пульсирующую головную боль, тошноту. От 1250 единиц может быть потеря сознания, кома, смерть.

Первая помощь включает меры, которые предполагают срочно обеспечить пострадавшего свежим воздухом. Иногда необходимо провести искусственное дыхание, медики также могут вводить карбоксилазу внутривенно либо кофеин подкожно.

Что делать

При повышенной концентрации угарного газа в воздухе советуют:

увлажнять воздух в помещении;

не открывать окна и балконы;

включить систему кондиционирования на очищение воздуха;

пить побольше воды, а также напитков, которые помогут восстановить содержание солей и микроэлементов - минералку, кисло-молочные напитки, соки;

людям с заболеваниями дыхательных путей носить маски на улице, причем их советуют менять каждые два часа;

периодически промывать нос и глаза;

в дни повышенной концентрации загрязнений лучше отказаться от утренних пробежек (обычно пики загрязнений ночь и утро);

беременным стоит отказаться от долгих прогулок;

после прогулки по улице, особенно, если попали под дождь, нужно принять душ.