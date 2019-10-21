Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на номер "Квартала 95" о пожаре в ее доме в Гореничах под Киевом, назвав это выступление неприемлемым для цивилизованного общеста. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере "Квартала 95" узнала от друзей.

Отвечая на вопрос, рассматривала она возможность заказа этой песни олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

"В цинизме "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие народного хора - это уже позор для всей страны", - добавила бывшая глава НБУ.

Напомним, что песня о пожаре в доме Гонтаревой была исполнена на сцене "Квартала 95" Евгением Кошевым при участии хора имени Веревки. Номер был показан накануне 55-летия Гонтаревой, которое она отметила 20 октября. В частности прозвучали такие строки: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала...", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича (Игоря Коломойского - Ред.)", "Мораль проста - дом сгорел со стыда...", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру хлюпали...".

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский рассказал, что ему особенно понравилось в номере "Квартала 95" о сгоревшем доме Гонтаревой.

Также мы сообщали, что министр культуры сказал, что ему стыдно за хор Веревки после песни про пожар у Гонтаревой.