20 октября в эфире 1+1 прошел девятый выпуск проекта "Танцы со звездами", после которого борьбу продолжили семь пар. Неожиданно шоу покинула довольно сильная участница - телеведущая Людмила Барбир, которую называли одной из претенденток на победу.

Мы собрали все видео выступлений Людмилы Барбир в "Танцах со звездами", а также интересные факты из жизни.

Как прошел последний эфир

Вечером 20 октября Людмила Барбир и Дмитрий Жук станцевали самбу, перевоплотившись в яркое мексиканское семейство с пятью детьми. В танце Людмила села на шпагат, чем вызвала аплодисменты у публики. Однако у судей были некоторые замечания к исполнению латино-американской программы - общий итог 30 баллов (по 7 от Ямы и Кухар, по 8 - от Гомеса и Чапкиса).

В конце на паркет вышли пары Барбир-Жук и Сахневич-Салем. Они танцевали джайв "за жизнь". В итоге выбыли Жук и Барбир. Телеведущая призналась, что не была готова так рано покидать шоу, ведь она еще не показала танго.

Все выступления Барбир в "Танцах со звездами"

В первом эфире Людмила Барбир и Дмитрий Жук показали запоминающееся котемпорари.

Во втором - станцевали фьюжн и посвятили его принцессе Диане.

В третьем эфире Барбир и Жук танцевали пасадобль, посвятив его теме домашнего насилия. Они собрали 26 баллов из 30 возможных, то есть довольно высокая оценка.

В четвертом эфире пара станцевала фристайл под песню Beyonce "Crazy In Love" и получила 32 балла из 40 возможных.

В пятом выпуске Жук и Барбир показали фокстрот под песню Jamala - "Шлях додому" и посвятили его матерям.

В шестом эфире, темой которого были любимые кинообразы, Барбир и Жук выбрали знаменитую сцену из "Криминального чтива" Квентина Тарантино. Итог: 26 баллов из 30 возможных.

На седьмой неделе состоялся обмен пар и Людмила Барбик вместе с Женей Котом станцевала жаркое ча-ча-ча под песню Монатика "Каждый раз". Позже она признавалась, что выступление в таком смелом и сексуальном образе не понравилось ее маме. А вот судьи номер оценили: 28 баллов из 30-балльного максимума.

В восьмой передаче пара Барбир-Жук подготовила квик-степ , который получил высокую оценку судей: 35 баллов из 40 возможных.

Биография и личная жизнь

Людмиле Барбир 36 лет. Родилась в небольшом селе Карпатах и считает себя гуцулкой. Она актриса - работала в театре, снималась в рекламе, а также телеведущая - сейчас она ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1" в паре с Русланом Сеничкиным, который в прошлом году также участвовал в "Танцах".

Перед одним из танцевальных эфиров Людмила рассказала, что главный ее секрет успеха - работать, использовать любую возможность, и не сдаваться. На кастинг ведущих для "Сніданка" она пришла с температурой 39 и, как оказалось, не зря.

Еще одна сфера деятельности Людмилы дубляж мультфильмов. Так, недавно она озвучила Мортишу из мультфильма про семейку Адамсов.

Кстати, дублировал мультфильм и актер Михаил Кукуюк, который участвовал в "Танцах" в этом сезоне и покинул их раньше Барбир.

Людмила Барбир замужем. Ее супруг - тренер по айкидо. И сама она активно занимается айкидо, айкидзюцу и кендзюцу и может похвастаться черным поясом айкидзюцу. В 2012 году у пары родился сын Тарас.

Людмила Барбир с семьей. Фото: ТСН