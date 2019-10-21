Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не остался в стороне от скандала, вызванного тем, что на концерте "Вечернего квартала" Евгений Кошевой в сопровождении Национального народного хора имени Григория Веревки спел песню о том, как сгорел дом у экс-главы НБУ Валерии Гонтареорвой.

Министр считает, что такой вокализ вредит национальным интересам Украины. Об этом Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

"Недавно 95 квартал и хор Веревки выступили с номером "Горел дом" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему.

Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - написал Тимофей Милованов.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Гонтарева рассказала, что Порошенко не поддержал ее после поджога дома.

Так же мы рассказывали, что Гонтарева после пожара в ее доме заявила, что не видит пользы в статусе беженца в Великобритании.