Олигарх Игорь Коломойский очень оригинально и емко прокомментировал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Он оценил его одним словом: "Браво!". Также украинский бизнесмен добавил, что номер ему очень понравился, особенно фраза "Валерия думает на Валерьича", пишет "Радио Свобода".

"По поводу того (понравилось - Ред.), что "сгорела от стыда", - объяснил Коломойский.

На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил отрицательно.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" - отметил он.

На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" начнет шутить о сожженых на Донбассе домах, Коломойский ответил уклончиво.

"Когда они будут шутить - будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой - Ред.). Манипуляциями только не занимайтесь", - добавил бизнесмен.

Кроме того Коломойский отвергает упреки о том, что номер номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой мог заказать именно он в ее день рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой, слишком много ей чести", - отметил он.

Коломойский также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

Отметим, что 20 октября Валерии Гонтаревой исполнилось 55 лет. Накануне юбилея вышел номер "Квартала 95" о сожжении ее дома.

Ранее "Страна" писала о том, что министр культуры сказал, что ему стыдно за хор Веревки после песни про пожар у Гонтаревой.

Также мы сообщали, что министр экономики заявил, что песня про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат.