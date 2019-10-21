20 октября на канале 1+1 показали девятый выпуск популярного шоу "Танцы со звездами". В конце вечера в проекте осталось 7 пар. В этот раз из "Танцев" неожиданно выбыла одна из фавориток - телеведущая Людмила Барбир, которая показывала хорошие результаты.

Вместе с Дмитрием Жуком она вышла на паркет второй - в вечер, посвященный добру и свету. Пара станцевала самбу под жаркое "Despacito". Жук и Барбир перевоплотились в горячее мексиканское семейство с пятью детьми. А телеведущая продемонстрировала хорошую форму и села на шпагат.

Однако при подведении итогов известный украинский хореограф Григорий Чапкис вышел на паркет и показал некоторые элементы латиноамериканской танцевальной программы, которые должны были быть в самбе. Итоговая общая оценка судей - 30 баллов (по 7 от Кухар и Ямы, по 8 - от Чапкиса и Гомеса).

В конце в зоне риска оказались пары Барбир-Жук и Салем-Сахневич. Покидая проект, Людмила сказала, что не была готова так рано покинуть проект, ведь она еще не станцевала свои любимые хип-хоп и танго.

Ранее мы собрали видео всех выступлений прошлого эфира в одном материале.