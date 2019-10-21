Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проведения военной операции на территории Сирии. Такое заявление сделала первый номер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL, передает Teller Report.

"Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Нужно приостановить ее участие в Альянсе", - заявила Ле Пен.

В то же время, французский политик выразила мнение, что также нужно "прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС".

Напомним, военная операция Турции "Источник мира" началась на северо-востоке Сирии 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились прекратить боевые действия в Сирии, чтобы курдские силы могли покинуть зону безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что Пентагон отправит войска из Сирии в Ирак, вопреки обещанию Трампа.

также мы сообщали, что Турция обвинила курдов в нарушении договоренности о перемирии.