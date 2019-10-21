Если британские депутаты проголосуют против достигнутого премьером Борисом Джонсоном соглашения по Brexit, то Евросоюз готов перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС вплоть до февраля. Об этом пишет газета The Sunday Times, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным издания, новый дедлайн не будет жестким: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть Евросоюз уже в текущем году. В то же время, если Джонсон столкнется с "серьезными проблемами" вроде нового референдума, то Брюссель может отложить выход Великобритании из ЕС вплоть до июня 2020 года.

Источник сообщает, что власти ЕС не будут принимать решение по этому вопросу, пока они не смогут оценить шансы на одобрение сделки Джонсона парламентом - до вторника, 22 октября.

Накануне, на первом за 40 лет субботнем заседании Палата Общин парламента Великобритании потребовала от Джонсона направить в ЕС запрос об очередной отсрочке Brexit. Депутаты должны были проголосовать по новому соглашению о выходе страны из ЕС, достигнутому британским премьером на этой неделе, однако основное голосование не состоялось. Так называемая "поправка Летвина" по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина направлена на то, чтобы Лондону не пришлось покидать Евросоюз без сделки в случае, если депутаты отклонят соглашение Джонсона.

В свою очередь британский премьер после голосования заявил, что просить о новой отсрочке не намерен, и заверил, что успеет подготовить необходимое для выхода из ЕС законодательство до нынешнего дедлайна - 31 октября.

Запрос Джонсона об отсрочке все же поступил в ЕС, однако подписывать документ британский премьер не стал. Более того, он направил председателю Европейского совета Дональду Туску второе письмо лично от себя, в котором попросил проигнорировать не подписанное им прошение об отсрочке.

Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошел многотысячный митинг с требованием еще раз провести референдум по Brexit.

Также мы писали, что Европарламент в понедельник, 21 октября, будет плотно заниматься Brexit.