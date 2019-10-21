Американский бизнесмен Влад Шмунис, родившийся в Одессе, стал новым миллиардером по версии авторитетного журнала Forbes. Это произошло благодаря его сделке с компанией Avaya, из-за чего состояние Влада Шмуниса достигло отметки в $1,3 млрд, как передает Укринформ.

Влад Шмунис, фото: RingCentral

После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в компаниях Hewlett-Packard и Ampex, а в 1993 году решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали собственную компанию RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе. После цена акций RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании превысила $14 млрд.

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