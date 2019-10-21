В этот четверг, 24 октября в Лувре откроется выставка, посвященная 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи. Посетители смогут увидеть и Джоконду, которая вернулась на свое место после ремонта в зале.

Однако как выяснилось, картина в очень тяжелом состоянии и может саморазрушиться. Об этом рассказали хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франк, как передают "Известия".

"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея.

Джоконда (Мона Лиза), фото: wikipedia.org

Добавим, что Леонардо назвал свою картину так - "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо". Она написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 × 53 см.

Ранее "Страна" сообщала, что парижский Лувр открылся после забастовки сотрудников, которые устали от туристов.