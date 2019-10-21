Сегодня, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский ранним утром прибыл с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом сообщает Офис президента в Twitter.

"21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Японию. Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланированы также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран",- уточнили в пресс-службе гаранта.

В этой поездке Владимира Зеленского сопровождает так же и его супруга Елена, которая надела в поездку оригинальный ансамбль с легким намеком на восточные мотивы - длинное, свободное платье и полуфренч.

Фото: twitter.com/APUkraine

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Апаршина главой Департамента обороны в Офисе президента.

Так же мы рассказывали, что бизнесмен Сэм Кислин заявил, что не вел переговоры с Зеленским, но очень бы хотел такой встречи.