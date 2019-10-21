Над Украиной в эти дни отмечается повышенный уровень угарного газа в воздухе (монооксида углерода, химическая формула СО - Ред.). Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

Фото: windy.com

На этой карте-схеме, которая показывает качество воздуха в режиме онлайн (данные на 07.00 21 октября - Ред.) темные участки обозначают районы с повышенным уровнем содержания угарного газа в атмосфере. Отчетливо видно, что проблемы в центральной и восточной Украине, а так же в районе Москвы.

Чуть свободнее дышится во Львове и белорусском Пинске, и такие же серьезные проблемы с воздухом как в Украине и России можно отметить и в Сербии.

Угарный газ СО это бесцветный и чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха, он крайне опасен для человека. Но в обычных условиях он легче воздуха. Одной из причин повышения уровня концентрации СО может быть и то, что с наступлением осени в республиках бывшего СССР по традиции начинают жечь опавшую листву.

Ранее "Страна" сообщала, что загрязнение воздуха сократило продолжительность жизни землян почти на год.

Так же мы рассказывали, что в Киеве загрязнение воздуха уже в два раза выше нормы.