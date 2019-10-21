Миллионы украинских любителей бокса могут вздохнуть с облегчением. Александр Гвоздик, украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC выписался из больницы Темплского университета в Филадельфии с нормальным диагнозом. Его здоровью ничего не угрожает.

Об этом рассказал Тедди Атлас, тренер нашего спортсмена, как передает ESPN.

"Все выяснилось. Кровоизлияния в мозг нет, слава Богу. Врачи говорят, что у него только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Мы должны были убедиться что с Александром все в порядке", - заявил Тедди Атлас.

Напомним, что ранее тот же Тедди Атлас заявлял, что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов в бою с Бетербиевым. "Его обследовали, сделали снимки, врачи что-то там увидели. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться в больнице еще на 24 часа", - объяснял ситуацию тренер.

Сегодня, 21 октября, Александр Гвоздик должен вылетеь в Украину.