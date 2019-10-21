Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский осудил песню "Квартала", которую они спели в новом выпуске шоу от 19 октября вместе с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Веревки.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр культуры в Facebook.

Скриншот: Facebook/Володимир Бородянський

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины курирует хор имени Веревки.

Напомним, что песню на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..." про поджог дома Гонтаревой под Киевом исполнил ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

После публикации видео в сети разгорелся скандал.

Также мы сообщали, что "Квартал 95" высмеял покорное голосование "Слуг народа".