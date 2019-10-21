В Харьковскую полицию заявили о похищении женщины. Как выяснили правоохранители, она сама села в машину к знакомым и уехала домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

20 октября около 2 часов дня в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от свидетеля о том, что на улице Большой Панасовский двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль "ВАЗ" черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

На поиски злоумышленников были ориентированы наряды харьковской полиции, в действие вводился план "Перехват".

Полицейские установили личность и местонахождение женщины. Как выяснилось, 30-летняя харьковчанка в нетрезвом состоянии добровольно села в автомобиль своих знакомых, которые в дальнейшем отвезли ее к ней домой.

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