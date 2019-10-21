Жителя Черновцов задержали по подозрению в организации украинского наркокортеля и изъяли у него наркотиков на сумму 7 млн гривен. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Задержанный - 26-летний уроженец Запорожья, проживающий в Черновцах. По данным полиции, в арендованном помещении мужчина расфасовывал наркотические средства и психотропные вещества, которые сбывал на территории всей Украины.

У него изъяли 5 тыс. таблеток ecstasy (таблетированная форма MDMA), 3 кг каннабиса, расфасованного в зип-пакеты, 500 грамм прекурсора эфедрина, 200 грамм нетаблетированного вещества МДМА, 150 грамм амфетамина, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и банковские карты.

Кроме этого, сотрудники полиции изъяли из почтовых отделений отправления, которые подозреваемый планировал направить своим клиентам. В посылках полицейские обнаружили и изъяли 6,7 кг амфетамина и 1,7 килограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет примерно 7 млн гривен.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Фото: полиция Черновицкой области

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