На украинском участке реки Дунай возле села Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области пограничники задержали катер с гражданами Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Измаильского пограничного отряда.

Румынский гражданский катер обошел остров Татару и зашел в украинскую часть реки. Сотрудники пограничной службы на своем катере догнали румынский и задержали его. Там оказались гражданин Румынии и гражданин Италии.

Как объяснили задержанные граждане Европейского союза, на реку Дунай они вышли порыбачить, но не сориентировались и случайно заплыли в украинские воды, несмотря на навигационные установки катера.

Фото:Facebook/Ізмаїльський прикордонний загін

За нарушение государственной границы на иностранцев составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

Скриншот: Facebook/Ізмаїльський прикордонний загін

Ранее "Страна" сообщала, что канадский бизнесмен заявил, что таможенники в "Борисполе" во время погранконтроля украли у него 8 тысяч долларов.

Также мы рассказывали, что австралиец предлагал пограничникам $5 тысяч, чтобы попасть в Украину.