Рябошапка опасается, что после решения ЕСПЧ люстрированные прокуроры начнут массово восстанавливаться
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отмечает, что значительная часть прокуроров, которые были уволены согласно закону об очищении власти (люстрации), может восстановиться в должностях после решения Европейского суда по правам человека, который 17 октября по жалобе пяти украинских экс-чиновников признал, что увольнение их на основании данного закона нарушило права этих граждан.
"Из-за закона о люстрации часть прокуроров были уволены, но сейчас есть риск того, что значительная часть из них будет восстановлена в результате решения ЕСПЧ, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.
Рябошапка считает, что теперь после решения ЕСПЧ Верховная Рада, в первую очередь, должна принять решение по действующему закону о люстрации и соответствующим образом его откорректировать, чтобы он отвечал европейским стандартам соблюдения прав человека.
Говоря о том реформировании системы прокуратуры, которая происходила в Украине после Евромайдана и Революции Достоинства, Рябошапка указал, что это была "не большая чистка, а круговорот прокуроров в системе".
"Те, кто из местных прокуратур не проходил аттестацию, переходили в вышестоящие органы прокуратуры", - пояснил он.
Рябошапка отметил, что сейчас нет такой конкретной цифры, как например озвученные журналисткой 5 тысяч человек, на которые планируют сократить количество прокуроров в Украине, но подтвердил, что их число будет уменьшено.
"Прежде всего, нужно сказать, что количество прокуроров в Украине на душу населения является одним из наибольших в мире, а наша правоохранительная система не нуждается в таком количестве прокуроров. Мы делаем сейчас анализ того, как система справляется со своими функциями, и в соответствии с ним скорректируем количество прокуроров. Однозначно, такого количества (прокуроров – Ред.) не будет, думаю, как минимум на 25-30% будет уменьшено", - сказал он.
Комментируя звучащую критику и недовольство, в том числе, из среды работников прокуратуры, Рябошапка отметил, что это является ожидаемым, поскольку "люди выходят из зоны комфорта, а определенные люди, которые контролировали прокуроров, теряют своих людей в системе".
Ранее "Страна" сообщала, что ЕСПЧ признал, что люстрация нарушает права государственных служащих в Украине, а также о том, что в Раде зарегистрировал законопроект об отмене люстрации.