В новом выпуске "Вечернего квартала" от 19 октября спели песню про поджог дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Видео было обнародовано 20 октября.

Песню исполнил ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Кошевой назвал этот стиль "зажигальным фолком".

Сама песня звучала на мотив известной народной мелодии: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала..."

Красной нитью сквозь все произведение проходит мысль, что произошедшее - справедливая расплата для Гонтаревой за все то зло, что она сделала сделала для украинского народа (обрушение курса гривны, сгоревшие деньги в банках и т.д.).

"В песне этой мораль проста - дом сгорел от стыда", - закончил Кошевой.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

Впрочем, часть пользователей соцсетей (преимущественно - сторонников экс-президента Порошенко, хотя и не только) сочла такой юмор издевательским и кощунственным. И посчитала, что таким образом олигарх Игорь Коломойский (которому приписывают значительное влияние на Зеленского и "Квартал 95") продолжает сводить счеты с Гонтаревой, которая национализировала "Приватбанк".

А сопредседатель фракции "Евросолидарность" (фракци Порошенко) Ирина Геращенко даже заявила, что будет готовить обращение на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова, чтобы хор Веревки дальнейшем не привлекался к выполнению государственного гимна на открытии и закрытии сессий Верховной Рады. А также призвала задуматься "действительно ли мы готовы финансировать превращение хора с мировым именем на приблатненных лабухов без чести и совести".

Скриншот: Facebook/Iryna Gerashchenko

А пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко апеллирует непосрественно к Зеленскому: "учитывая, что все сценарии "Квартала" еще вычитывает сам Зеленский, правильно ли я понимаю, что эта мерзкая песенка и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?".

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский (по сути - его ведомство и курирует хор) тоже осудил песню "Квартала":

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал он в Facebook.

Скриншот: Facebook/Володимир Бородянський

Ранее "Страна" сообщала, что Квартал 95" высмеял покорное голосование "Слуг народа".

Также мы рассказывали, что Кравец призналась, что Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала".