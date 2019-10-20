В рамках научного эксперимента в левобережной части зоны отчуждения научные сотрудники Чернобыльского заповедника вместе со специалистами Ботанический сад имени Фомина, с участием работников ГСП "Северная Пуща" создали участок редких и реликтовых растений мировой флоры.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Среди фаворитов, которые попали на эту территорию - магнолия, сосна крымская, рододендрон, гинкго двулопастное и другие интересные виды. Например, метасеквоя глиптостробовидная, которую также высадили на экспериментальном участке, долгое время считалась пропавшей и была найдена сначала в виде окаменелых останков на острове Хоккайдо. Только в 1941 году были найдены живые деревья в горных массивах Китая. Сегодня это растение известно большей части, как садово-парковая культура" - говорится в сообщении.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

В последнее время ученые отмечают тенденцию исчезновения редких растений в природных ареалах. Именно поэтому украинские ученые решились на уникальный эксперимент на территории крупнейшего в Украине природного резервата. Кроме того, учитывая специфические особенности Чернобыльского заповедника, это будет эксклюзивный научно-исследовательский проект, не имеющий аналогов в Украине.

Главная цель этого необычного эксперимента - расширение интродукционных территорий и изучение устойчивости растений к условиям радиационного загрязнения.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

После закладки участка и адаптации растений к новым условиям планируется провести ряд исследований по изучению их анатомических, биохимических и других свойств.

В ближней перспективе - увеличение количественного и видового состава участка и, в случае положительных результатов, создание обзорного участка редких растений-интродуцентов для посетителей Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Скриншот: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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