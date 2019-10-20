Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не знаком и никогда не общался с народным депутатом Украины из фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником по "вопросу сахара", но Генпрокуратура проведет проверку опубликованной "Страной" информации.

Согласно фотографиям с экрана телефона депутата от "Слуги народа" Медяника, он вел переписку, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал решение вопросов с прокуратурой по "океану" и "сахару".

"В этой истории есть и хорошая часть, и плохая. Хорошая в том плане, что сам народный депутат пишет, что сейчас ситуация в Генеральной прокуратуре совсем не такая, как была раньше, и уже нет тех "назначенных" прокуроров, которые ему решают вопросы", - сказал он в интервью программе "Факты тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

"Надежды он не потерял, но адрес был неправильный, и способ решения вопроса. Я говорил со своим замом, Виктор Николаевич (Трепак – Ред.) не знает, не знал и не общался никогда с этим народным депутатом. И, очевидно, что он не имел намерения сотрудничать с ним в решении "вопроса сахара", сказал генеральный прокурор.

Рябошапка указал, что, тем не менее, Генпрокуратура проведет проверку и выяснит, существует ли достаточно доказательств для открытия уголовного производства и расследования по озвученной информации.

Ранее сам Медяник прокомментировал "Стране" свою переписку по "решалову" с прокурорами.