Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Лондоне учится в престижной школе английского языка The London School of English в роскошном районе западного Лондона на берегу Темзы.

Видео Юрия Луценко на улице Лондона, где можно разглядеть ленточку этой школы, было опубликовано 19 октября.

Ленточка престижной школы на бейдже экс-генпрокурора говорит о многом.

Цены на обучение в школе высокие - один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривен), а "Обычный английский" для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысяч гривен) в неделю, интенсивный курс с индивидуальными занятиями и вовсе более полутора тысяч фунтов или более 50 тысяч украинских гривен в неделю.

Скриншот: The London School of English

Школа эта расположен в престижном районе Holland Park - одном из центральных районов Лондона с шикарными ресторанами и дорогими бутиками, который успешно конкурирует с другими элитными районами столицы Англии: Челси, Кенсингтон или Мейфер.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ открыло дело против экс-генпрокурора Луценко, которого подозревают в злоупотреблении властью.

Также мы рассказывали, что экс-генпрокурор прокомментировал информацию об открытии в ГБР уголовного дела против него.