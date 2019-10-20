Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после изменений в законодательстве табачные компании шантажируют украинское правительство. Он сказал это, отвечая в Facebook на комментарий одного из пользователей.

"Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний. Украина не исключение. Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Это их право, но поведение немного некорректное. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят: "Оставьте статус-кво", – написал он.

Про словам Милованова, "предложения ВР бьют по монополисту-дистрибьютору с плохой репутацией, а защищают его почему-то производители".

Министр добавил, что готов поспорить "на любую сумму", что табачные компании в Украине не закроются.

Напомним, что 11 октября British American Tobacco остановило производство на заводе в Прилуках Черниговской области из-за принятого Верховной Радой 4 октября законопроекта №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. О возможности сокращения производства и закрытия фабрик на территории Украины заявляли "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компани" и "Империал Тобакко".

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Также "Страна" сообщала, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 4 табачных гигантов на 6,5 миллиардов.