В нервной серии послематчевых бросков чемпион Украины по хоккею ХК "Донбасс" выиграл в Броварах воскресенье у клуба Мого из Латвии решающий матч второго группового раунда Континентального кубка-2020 в квартете С и вышел в третий этап розыгрыша.

Основное время встречи дончан на площадке ледовой арены "Терминал" с латвийским клубом "Мого", который также выиграл два матча в этой же группе, завершилось в ничью - 2:2, но в решающий момент сыграли свою роль преимущество своей площадки и поддержка болельщиков.

Первый период для "Донбасса" выдался достаточно нервным, в основном это было связано с тем, что дончне получили ненужные удаления в самом начале 20-минуте и в ее завершении, но выстояли, завершив первую двадцатиминутку сухим счетом - 0:0

Во втором периоде подопечные Сергея Витера продолжили получать удаления, но именно в игре в меньшинстве "Донбассу" и удалось открыть счет. Александр Матерухин решил доиграть эпизод до конца, запрессинговал вратаря и смог, отобрав шайбу, завести ее в пустые ворота - 1:0.

В заключительной 20-минутке гости показали характер. За 7 минут до конца периода "Мого" сравнял счет, реализовав большинство, а спустя еще 3 минуты латыши и вовсе вышли вперед. Игру для "Донбасса" спас Вадим Мазур, который отправил шайбу под перекладину на 58-й минуте.

В овертайме 3х3 "Донбасс" больше владел шайбой, но до голевых моментов дело практически не доходило.

Эмоциональные качели продолжились в серии буллитов. После трех нереализованных попыток от каждой из команд, свою попытку наконец-то использовал Александр Васильев. Степан Горячевских засушил пятую попытку "Мого"и вывел "Донбасс" в третий раунд Континентального Кубка.

"Мого" - "Донбасс" - 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Матерухин (Белухин - мен.) - 21:23, 1:1 - Демитерс (Желубовскис, Липсбергс - бол.) - 52:45, 2:1 - Я. Озолинс (Савиелс) - 56:24, 2:2 - Мазур (Васильев) - 57:40, победный буллит - Васильев.

Мого: Казановс (Анцс); Липсбергс - Демитерс (К), Лавреновс - Колесниковс, Костюкс - Бакановс, Савиелс - Логинс; Зиеминс - К. Озолинс; Курмис - Гричинскис - Желубовскис; Панкевицс - Я. Озолинс - Масловскис, Хомяковс - Опелтс - Мамоновс.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Жовнир - Яковлев, Уилсон - Большаков, Сильницкий - Романенко, Пангелов-Юлдашев - Каменьков; Лялька - Захаров (К) - Никифоров, Матерухин - Белухин - Васильев, Мазур - Коренчук - Подзиньш, Мостовой - Рыбчик - Карпенко.

Автором единственного победного буллита стал российский форвард дончан Александр Васильев, который не так давно вернулся в клуб.

Дончане прошли групповой турнир в квартете С без единого поражения, добыв три победы на своем льду и по праву вышли в следующий раунд турнира.

В третьем раунде Континентального кубка 15-17 ноября в Кракове (Польша) "Донбасс" разыграет путевку в финальную стадию соревнований вместе с командами "Бейбарыс" (Казахстан), "Неман" (Беларусь) и "Краковия" (Польша).

Финальная стадия Континентального кубка состоится 10-12 января 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что ХК Донбасс стартовал в Континентальном Кубке с разгрома Црвены Звезды, а также о том, что ХК "Донбасс" во втором туре Континентального кубка IIHF разгромил "Корону".