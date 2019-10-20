Кабинет министров Украины согласовал увольнение Виталия Комарницкого и дал представление на нового главу Луганской области, им станет Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай родился в Северодонецке. В 2014 году окончил Хмельницкий экономический университет. Получил диплом бакалавра по специальности "Финансы и кредит".

В 2019 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получил диплом магистра с отличием по специальности "Публичное управление и администрирование".

Фото: Facebook/Сергій Гайдай

В 2008-2010 годах работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника.

С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 2015 года депутат в Мукачевской районной рады VИИ созыва.

08.09.2015 - 28.11.2018 годов - председатель Мукачевской райгосадминистрации, беспартийный.

В июле 2019 года рассматривался как один из кандидатов на пост губернатора Закарпатской области.

По данным "Страны" его назначение было пролоббировано помощником президента по внешнеполитическим вопросам Ермаком. "Главная задача Гайдая будет решить вопрос с "ЛНР" по поставкам угля на электростанции компании "Центрэнерго". На ее руководство сейчас влияет Коломойский. То есть, вся схема под Коломойского выстраивается", - гвоорит источник, близкий к Банковой.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласовал отставку двух губернаторов и назначение пятерых.

Также мы рассказывали, что новым губернатором Киевской области станет харьковский предприниматель.