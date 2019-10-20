В НАСА призналиа, что причинами изменения климата на третьей от Солнца планете стали аберрации вращения Земли вокруг Солнца и угол наклона земной оси, а не выбросы углекислого газа в связи с деятельностью человека.

Об этом сообщает naturalnews.

В статье сообщается, что более 60 лет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) знает, что изменения, происходящие с планетарными погодными условиями, являются совершенно естественными и нормальными. Но космическое агентство по какой-либо причине предпочло, чтобы обман касательно глобального потепления продолжался и распространялся в ущерб человеческой свободе.

В статье говорится, что уже в 1958 году НАСА впервые отметило, что изменения на солнечной орбите Земли, а также изменения осевого наклона Земли являются причиной того, что ученые-климатологи сегодня назвали "глобальным потеплением". Другими словами, люди не разогревают и не охлаждают планету, когда водят машину или едят говядину.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к Лондонским экоактивистам.

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