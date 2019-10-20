Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook о важности и методах ранней диагностики рака молочной железы.

Только в прошлом году этот вид рака диагностировали у 14 170 украинцев, среди них - 113 мужчин. Об этом мало говорят, но мужчины также болеют раком груди. В то же время, среди женщин это является самым распространенным онкологическим заболеванием.

На I стадии лечение является эффективным для 95% женщин, на II стадии - для 80%, на III - для 50% женщин. В то же время, именно на ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно, и диагностировать ее можно только при обследовании.

Правила и привычки, которые могут спасти жизнь.

Всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать грудь. В случае выявления каких-либо изменений, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Всем женщинам нужно проверять грудь у своего семейного врача. Оптимальный промежуток времени можно определить после консультации с врачом.

Женщинам, старше 50 лет, нужно раз в 2 года проходить маммографические обследование.

Важно придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, быть физически активными и контролировать вес тела.

Употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, а также отсутствие физической активности вызывают около 21% смертей от рака молочной железы.

В группе риска находятся женщины, чьи мама или бабушка имели / имеют диагноз "рак молочной железы", женщины с поздней менопаузой и ранней менструацией. Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, а также уже перенесенным раком яичников.

Риск заболеть раком молочной железы также растет с возрастом. Он наиболее распространен среди женщин старше 50 лет, находящихся в менопаузе. 8 из 10 случаев болезни диагностируют у женщин старше 50.

Пока окончательно неизвестно, что именно вызывает рак грудной железы, как и нельзя утверждать, что определенный перечень действий поможет обезопасить себя. Но точно можно утверждать, что регулярные осмотры у врача и здоровый образ жизни дают больше шансов и своевременную диагностику и эффективное лечение.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине насчитали около миллиона онкобольных.

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