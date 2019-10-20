Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Визит состоится 21-24 октября.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.

В рабочем графике президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

Ранее мы сообщали, что сегодня стало известно, что Зеленский назначил Апаршина главой Департамента обороны в Офисе президента.

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