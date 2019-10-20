Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без соглашения.

Об этом в эфире Sky News заявил Майкл Гоув - канцлер герцогства Ланкастерского, который выполняет в британском правительстве обязанности министра по особым поручениям и является ответственным за подготовку Brexit без соглашения, передает Укринформ.

"Мы запускаем операцию Yellowhammer. Это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочка Brexit (со стороны ЕС, - Ред.) предоставлена не будет", - отметил он.

Гоув добавил, что Лондон не может гарантировать, что Брюссель согласится на продолжение переговоров о Brexit.

В названии специальной операции - игра слов, как часто бывает у англичан: Yellowhammer это и Желтыймолот и Овсянка обыкновенная (птица).

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошел многотысячный митинг с требованием еще раз провести референдум по Brexit.

Также мы писали, что Европарламент в понедельник, 21 октября, будет плотно заниматься Brexit.