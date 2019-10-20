Футболисты киевского "Динамо" со счетом 1:0 обыграли "Александрию" в матче 11-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На столичном НСК "Олимпийский" решающий мяч забил Виталий Миколенко, который отличился результативным ударом в падении головой на 32-й минуте.

Первый круг чемпионата Украины завершится воскресным поединком донецкого "Олимпика" с полтавской "Ворсклой".

Результаты других матчей:

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) - 6:0

голы: Жуниор Мораес (5, 61 минуты), Евгений Коноплянка (26), Додо (31), Тайсон (43, 45);

"Карпаты" (Львов) - ФК "Львов" - 0:0;

"Заря" (Луганск) - "Десна" (Чернигов) - 2:1

голы: Богдан Леднев (81), Владлен Юрченко (85, с пенальти) - Максим Дегтярев (17);

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 1:0

гол: Валерий Федорчук (82).

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка, "Динамо" - 23, "Десна" - 20, "Александрия" - 19, "Заря" - 19, "Колос" - 14, "Мариуполь" - 13, "Днепр-1" - 11, "Карпаты" - 9, "Ворскла" - 8, "Львов" - 8, "Олимпик" - 5.

Ранее мы рассказывали, что после убедительной победы на "Колосом", донецкий Шахтер незамедлительно приступил к подготовке к матчу в ЛЧ против Динамо Загреб.