Кому Кабинет министров упростил оформление жилищных субсидий
Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан.
Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение было принято Кабмином сегодня, 20 октября.
"Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет", - говорится в сообщении.
В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов (более 120 кв. метров для квартиры или более 200 - для дома), а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.
Ранее сообщалось, что в МВФ похвалили бюджет Украины с ростом военных расходов и экономии на субсидиях.
Также мы писали, что субсидии можно оформить онлайн - инструкция.