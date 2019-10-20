Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение было принято Кабмином сегодня, 20 октября.

"Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов (более 120 кв. метров для квартиры или более 200 - для дома), а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.

Ранее сообщалось, что в МВФ похвалили бюджет Украины с ростом военных расходов и экономии на субсидиях.

Также мы писали, что субсидии можно оформить онлайн - инструкция.