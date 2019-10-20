В воскресенье, 20 октября Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Новак - опытный историк, юрист, "заслуженный экономист Украины"

Наталья Новак родилась в 1955 году. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Межрегиональную академию управления персоналом, имеет три высших образования. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета, была заместителем главы депутатской фракции "Удар" Виталия Кличко. Народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

Фото: Украинские новости

Напомним, что в НАПК раскрыли декларации всех военных прокуроров Украины.

Также Рада приняла реформу НАПК и обязательные декларации в Офисе президента.