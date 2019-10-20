В Киеве на перекрестке улиц Саратовской и Салютной при торможении у грузовика отпало колесо.

Видео размещено на портале "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"К счастью, никого не задело", - говорится в комментарии.

На видео видно, как грузовик притормаживает на перекрестке, однако колесо продолжило движение.

Ранее мы рассказывали, как во Львовской области насмерть сбили мужчину, который ночью менял колесо.

Также мы писали, как оторванное колесо военного УАЗа сбило велосипедиста в Запорожье.

Инцидент случился еще летом в Запорожье. В какой-то момент у грузовика оторвало колесо, и оно улетело на встречную полосу. Там произошло его столкновение с велосипедистом, который, к слову, довольно сильно пострадал. Его буквально снесло с проезжей части.